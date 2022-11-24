5 лучших способов убрать водяной знак с фото

Матвей Евгений Updated on 2021-12-06 - -

Водяные знаки защищают авторские права на изображения. Большой видимый водяной знак прямо перед изображением делает его немного непонятным. По многим причинам вам может потребоваться удалить водяной знак с фотографии. Это нужно вам для работы или вы хотите добавить изображение в свою презентацию, но нанесенный на него водяной знак или логотип вас немного беспокоит. Многие инструменты могут помочь вам удалить водяные знаки с фотографий. Использование этих инструментов поможет вам получить четкое изображение без потери качества изображения. Мы собрали несколько лучших инструментов, которые вы можете использовать для удаления водяных знаков.

Часть 1. Самые простые и экономичные способы убрать водяной знак с фото

HitPaw Watermark Remover - это самый простой и экономичный способ убрать водяной знак с фото за считанные секунды. Инструмент прост в использовании и полностью безопасен. Помимо удаления водяного знака с фото, он также позволяет удалить логотип с фото. Он имеет множество инструментов для редактирования. Эти функции позволяют редактировать изображения, чтобы сделать их еще более интересными. Бесплатная версия предоставляет вам все функции редактирования, но если вам нужны более продвинутые функции, то платные версии стоят недорого.

Чтобы удалить водяной знак с фото с помощью HitPaw Watermark Remover, вам необходимо выполнить следующие шаги:

Установите HitPaw Watermark Remover на свой компьютер и выберите опцию «Удалить водяной знак с фото». Перетащите и импортируйте изображение со своего рабочего стола в HitPaw Watermark Remover. Данный инструмент предлагает вам три варианта удаления водяного знака с ваших изображений. Эти три варианта включают сглаживание и заливку краев для любого одноцветного изображения и восстановление текстуры для смешанного цветного изображения. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант. Нажмите «Удалить сейчас», а затем нажмите «Экспорт», чтобы сохранить изображение.

Часть 2: Эффективный способ убрать логотип с фото

Чтобы сохранить авторские права на свои изображения, многие компании печатают на изображениях логотипы. А чтобы убрать эти логотипы, вы можете использовать специальный инструмент. Photo Stamp Remover - отличное приложение для удаления водяных знаков с фотографий. Это инструмент для коррекции фотографий, который не только помогает вам удалить водяные знаки с фото, но также позволяет стирать любые нежелательные объекты с фотографии. Простой удобный интерфейс позволяет удалять логотипы, штампы и многое другое.

Откройте Photo Stamp Remover и выберите «Добавить файлы», чтобы загрузить изображение. Используйте несколько вариантов удаления водяного знака. У инструмента есть три варианта удаления водяного знака. Вы можете выбрать метод выделения, метод прямоугольного выделения и метод клонирования штампа. Совет Инструмент клонирования работает немного иначе. Чтобы убрать водяной знак с помощью инструмента Clone Stamp Tool, вам сначала нужно отрегулировать размер кисти. Затем, поместив курсор в область водяного знака, удерживайте клавишу Alt. Продолжайте выбирать области, где вы хотите удалить пиксели, а затем отпустите клавишу Alt. Удалите все следы водяного знака, используя Smudge Tools. Инструмент клонирования работает немного иначе. Чтобы убрать водяной знак с помощью инструмента Clone Stamp Tool, вам сначала нужно отрегулировать размер кисти. Затем, поместив курсор в область водяного знака, удерживайте клавишу Alt. Продолжайте выбирать области, где вы хотите удалить пиксели, а затем отпустите клавишу Alt. Удалите все следы водяного знака, используя Smudge Tools. Затем нажмите «Удалить водяной знак», чтобы сохранить изображение без водяного знака.

Часть 3: Как убрать водяной знак с фото онлайн

Если вы ищете онлайн-инструмент, который поможет вам удалить водяные знаки с нескольких изображений, вы можете найти множество инструментов, которые помогут вам в этом. С помощью онлайн-инструмента вам вообще не нужно скачивать какое-либо программное обеспечение. Просто загрузите изображение на сайт и начните процесс удаления водяного знака бесплатно. Вот список некоторых онлайн-инструментов для удаления водяных знаков.

1. Бесплатная онлайн-программа для удаления водяных знаков Inpaint

Чтобы удалить водяной знак с фото онлайн бесплатно, вы можете использовать инструмент для удаления водяных знаков Inpaint. Этот встроенный в браузер инструмент имеет простой пользовательский интерфейс, но полные функции доступны только для платной версии, которая поддерживает Windows, iOS и Mac. С помощью Inpaint вы можете восстанавливать старые фотографии, удалять дефекты и пятна с фотографий, стирать водяные знаки, логотипы и отметки даты.

Вы можете убрать водяной знак с помощью Inpaint, выполнив следующие действия.

Откройте фотографию с водяным знаком в Inpaint. С помощью инструмента Market вы можете выделить водяной знак на изображении. Для непрозрачных водяных знаков и логотипов можно использовать инструмент Magic Wand. Затем нажмите кнопку «Стереть», чтобы удалить водяной знак.

2. Как удалить водяной знак с фото онлайн с помощью Photofunny

Photofunny позволяет вам убрать водяной знак с фото, используя очень простые шаги. Это один из лучших вариантов онлайн-удаления водяных знаков с изображений JPEG. Это приложение также позволяет добавлять рамки к вашим фотографиям, создавать коллажи и открытки ко дню рождения, а также позволяет создавать файлы GIF и анимацию. У инструмента простой пользовательский интерфейс, но он только размывает водяной знак. Кроме того, вам необходимо зарегистрироваться и войти в систему, чтобы получать изображения без водяных знаков, иначе вы получите изображения с логотипом Photofunny на них.

Чтобы удалить водяной знак с помощью Photofunny, выполните следующие действия.

Откройте приложение Photofunny и выберите вкладку «Загрузить фото». Выберите водяной знак на изображении. Программное обеспечение удалит водяной знак в течение нескольких секунд.

3. Как удалить водяной знак с фото онлайн с помощью Apowersoft

Apowersoft - надежный онлайн-инструмент для бесплатного удаления водяных знаков с фотографий. Он поддерживает пакетную обработку без ущерба для качества изображения. Он поддерживает все типы форматов изображений, а также позволяет удалять отметки даты и логотипы. Но у него только три инструмента для удаления водяных знаков, включая Marquee Tool, Lasso Tool и Brush Tool.

Чтобы удалить водяной знак с помощью Apowersoft, сначала откройте программное обеспечение в браузере, а затем выполните следующие действия:

Выберите вариант «Удалить водяной знак с изображений». Импортируйте файлы, которые хотите отредактировать. Выберите опцию «Добавить поля», чтобы выбрать области с водяными знаками. Нажмите на кнопку «Стереть», чтобы удалить водяной знак с изображения.

Часть 4: Какой путь лучше всего подходит для вас?

Программа для удаления водяных знаков с фото Мощный режим удаления Удалить водяной знак с видео Подходит для новичков Бесплатно ли? Цена HitPaw Watermark Remover Три варианта для ваших изображений, которые помогут сделать ваши фотографии более нормальными Да Да Пробная версия бесплатна. 6,99 долларов США в месяц 12,99 долларов США в квартал 19,99 долларов США в год Photo Stamp Remover Три варианта: метод выделения, метод прямоугольного выделения и метод клонирования штампа. Да Не подходит Нет 20,99 долларов США/lite 34,99 долларов/personal 69,99 долларов/business Inpaint - инструмент для удаления водяных знаков с изображений Инструменты Market и Magic Нет Да Платная версия для Mac и Windows. 19,99 долларов пожизненно Photofunny для удаления водяных знаков Нет Нет Да Да 0 долларов Инструмент для удаления водяных знаков Apowersoft Нет Да Да Нет 19 долларов в месяц 29 долларов в год 39 долларов пожизненно

Глядя на сравнительную таблицу, мы можем с уверенностью сказать, что HitPaw Watermark Remover - идеальный инструмент для всех ваших потребностей в удалении водяных знаков. Основные причины, по которым рекомендуют HitPaw, включают:

Это универсальное решение для всех ваших потребностей в редактировании изображений и видео.

Платные версии доступны по разумной цене.

Поскольку это декстопное приложение, ваши изображения не будут доступны в Интернете. Оно защищает ваши данные.

Предлагает 30-дневную гарантию возврата денег.

Прилржение защищено от вирусов и не содержит рекламы.

Подведем итоги

Хотя все инструменты, упомянутые выше, полностью выполнили основную задачу удаления водяных знаков с фото, но не все из них просты в использовании и придают вашим изображениям действительно качественный вид. HitPaw Watermark Remover доминирует в этом плане, и вы можете с легкостью удалить водяной знак с видео и фото.

Часть 5: Возможно это вас тоже может заинтересовать.

1. Является ли удаление водяного знака с фото незаконным? Согласно разделу 1202 Закона США об авторском праве, незаконно убрать водяной знак с фото, а затем использовать его для прикрытия нарушения. Вы можете удалить водяной знак для личного, но не для коммерческого использования.

2. как убрать водяной знак с фото в фотошопе Чтобы убрать водяной знак с фото в фотошопе, выполните следующие действия. Откройте изображение в фотошопе. Выберите «Magic Wand Tool» для выделения водяного знака. Используя опцию расширения выделения, установите ее на 5 пикселей. Затем выберите опцию «Заливка с учетом содержимого», чтобы автоматически удалить водяной знак.

3. Как удалить водяной знак с нескольких изображений? Чтобы удалить водяной знак с нескольких изображений за раз, вам понадобится инструмент пакетной обработки, такой как Batch Inpaint, затем выполните следующие действия: Выберите все изображения и загрузите их в программу.

Выберите области на изображениях, содержащие водяные знаки.

Запустите процесс удаления водяных знаков.

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